Siirt Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz baklava dağıtıldı

AA

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çölyaklı aileleri evlerinde ziyaret ederek baklava ikram etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla 81 aileyi evlerinde ziyaret ederek ailelere destek olduklarını söyledi.

Ürüne ulaşmakta zorluk çeken çölyak hastalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getiren Özekinci şunları kaydetti:

"İlimizde çölyak hastalarına gıda tedarikine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Daha önce Siirt Belediyesinin öncülüğünde ilçe ve belde belediye başkanlarıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Böylelikle ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bugün de aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik, gönüllerini aldık. Kendileri için il dışından özel hazırladığımız glütensiz baklava ikram ettik. Önümüzdeki zamanlarda imkanlar ölçüsünde ailelerin talebi üzerine glütensiz ekmek başta olmak üzere diğer ürün tedariki de sağlayacağız."

Çölyak hastası Hatice Taş ise desteklerinden dolayı Siirt Belediyesine teşekkür ederek uzun bir zaman sonra baklava yiyebileceğini söyledi.

Belediyenin çölyak hastalarına yönelik büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Taş, "Valimiz bu konuda çok duyarlı, kendilerine teşekkür ediyorum. En çok tüketilen temel besin maddesi olan ekmeğe ulaşmakta zorlanıyoruz. Yetkililerin buna yönelik de desteklerini bekliyoruz." dedi.

Çölyaklı Nazlı Taş da hastalığı nedeniyle bir yıldan uzun bir zamandır baklava yemediğini aktararak kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.