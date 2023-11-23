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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:00
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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Siirt´in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekai Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu belirtildi.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Orhan Gültekin´in cenazesi, kent merkezindeki Zevye Mezarlığı´nda toprağa verildi. Emre Gökduman´ın cenazesinin İzmir´e, Zekai Can Çalık´ın ise Giresun´a gönderileceği belirtildi. Yaralı 2 işçinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bu arada olaya ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağında ekipler inceleme yaptı. Göçüğe ilişkin Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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