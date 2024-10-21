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        Siirt'te 31 yıl önce şehit edilen 22 kişi, mezarları başında anıldı

        SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın 22 kişi, düzenlenen törenle mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:45
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        Siirt'te 31 yıl önce şehit edilen 22 kişi, mezarları başında anıldı
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        SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın 22 kişi, düzenlenen törenle mezarları başında anıldı.

        Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 22 kişi için anma töreni yapıldı. Derince Köyü Şehitliği'nde düzenlenen törene; Vali Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Fatih Özcan, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, şehitliği gezerek şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dualar etti. Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, başsağlığı ve sabır diledi.

        'DÜNYADA EŞİ, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR VAHŞET'

        Vali Kızılkaya törende, terör örgütünün bir gece baskınında sivil ve masum vatandaşlara karşı katliam işlediğini belirterek, "21 Ekim 1993'te dünyada eşi, benzeri görülmemiş bir vahşet Derince köyümüzde yaşandı. O gece, bu vahşeti gerçekleştiren zalimler, kahraman güvenlik korucularımızın direnişiyle karşılaştılar. Takviye güvenlik güçlerimizin yolda olduğu haberini alınca alçakça planlarını devreye soktular ve çocuk, kadın, yaşlı demeden 22 vatandaşımızı şehit ettiler. Burada 5 aylık bir bebek, hamile kadınlar da dahil olmak üzere, hiçbirine acımadan şehit ettiler. Bu acı dolu günleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Mazlumlar, her yerde benzer zalimlerin zulmüne uğruyor. Bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulüm de yüreklerimizi yakıyor. Mazlumların yanında duran, zalimlerin karşısında dimdik duran bir milletiz. Kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımız, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Bu duygularla, Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

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