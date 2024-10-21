Siirt'te 31 yıl önce şehit edilen 22 kişi, mezarları başında anıldı

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın 22 kişi, düzenlenen törenle mezarları başında anıldı.

Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 22 kişi için anma töreni yapıldı. Derince Köyü Şehitliği'nde düzenlenen törene; Vali Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Fatih Özcan, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, şehitliği gezerek şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dualar etti. Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, başsağlığı ve sabır diledi.