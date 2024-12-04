Görme engelli kardeşler, atletizmle yaşama sarıldı

SİİRT'te yüzde 90 görme engeli bulunan Aydın (16) ve Reşit İmaç (22) kardeşler, 2 ay önce başladıkları atletizmle yaşama sarıldı.

Siirt'te yaşayan ve yüzde 90 oranında görme yetileri olmadan dünyaya gelen Aydın ve Reşit İmaç kardeşler, 2 ay önce bir çay sohbetinde tanıştıkları Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Cemal Yusufoğlu'nun tavsiyesi ile atletizme yöneldi. Ekim ayında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kurslara katılan kardeşler, atletizm alanında il ve Türkiye genelinde düzenlenecek şampiyonalara katılmak için Cemal Yusufoğlu eşliğinde çalışmalara başladı.

'ZORLUĞU ONLARLA ÇALIŞINCA HİSSETMİYORUM' Cemal Yusufoğlu, kardeşlerin diğer engelli bireylere de örnek olmasını dileyerek, "Atletizm görme engelli branşında, Aydın ve Reşit kardeşler Siirt'te bir ilk oldular. İnşallah bu da diğer görme engelli kardeşlerimizi de sahaya çekecek. Atletizm alanında daha önce görme engelli bir sporcumuz yoktu. Biz de farklı bir hayat, farklı bir dünyayı tanıtalım istedik. Geldiler sağ olsunlar artık buradan da gitmek istemiyorlar. Zahmeti, zorluğu onlarla çalışınca hissetmiyorum. Türkiye, Balkan, dünya şampiyonaları, milli takım seçmeleri olsun; bunlara hazırlanıyoruz. Çocuklar şu an 100 metre, 400 metre ve 800 metreye hazırlanıyor. Bu kardeşlerim daha önce 'Görme engelliyiz zaten, karanlık odada, evde kaldığımız için hayat bizim için anlamsız geliyordu' diyorlardı. 'Ama şimdi spora başladık. Spor, bizim hayatımıza yeni bir hayat kattı. Yeni mutluluklar, yeni gülüşler kattı' diyorlar" diye konuştu.

'SİİRT'TE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' Aydın İmaç, "Spora başlama hikayemiz çay sohbeti ile oldu. Bir gün Cemal Hoca, 'Atletizme gelin' dedi. Biz de Siirt'te atletizm alanında görme engellilerin olup, olmadığını sorduk. Cemal Hoca, 'Gelin, kendinizi deneyin' dedi. Biz de gelip koştuk. Başlarda utanıyorduk. Çünkü sahayı ve insanları tanımıyorduk. Ama şimdi alıştık. Şimdiki hayalimiz; bölge birinciliği, Türkiye birinciliği. Ondan sonra inşallah Avrupa Şampiyonası'na yükseleceğiz. İlk günlerde, 'Yapamayız' diyorduk. Çünkü görme engelli olduğumuz için ulaşım sıkıntısı vardı. Ondan dolayı 'Başaramayız' dedik ama Allah'a şükür başardık. Siirt'te ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bütün engelli kardeşlerim duysun, hepsine sesleniyorum. Bence gözünüz görmese, kulağınız duymasa bile atletizme gelin. Çünkü hayatta hiçbir şeyin engeli yoktur. Bunu anladım. Ağabeyimden daha iyiyim ama ağabeyim bana enerji veriyor. Ağabeyimin o enerjisiyle, gülüşleriyle sporu sevmeye başladık. Ağabeyimle beraber atletizme hazırlanıyoruz. İnşallah birlikte o kupayı da alacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Spora gitmeden önce karanlık bir dünyamız vardı. Spora geldikten sonra o karanlık aydınlanmaya başladı. İnsandaki görme kaybı artık bir nevi huzura, mutluluğa kavuşuyor" dedi.