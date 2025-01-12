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        Kaldırımdaki kedi evini tekmeledi

        SİİRT'te, sokak kedileri için yapılan kaldırımdaki kedi evi, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:30
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        Kaldırımdaki kedi evini tekmeledi
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        SİİRT’te, sokak kedileri için yapılan kaldırımdaki kedi evi, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmelendi. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, esnafın kaldırımda sokak kedileri için yaptırdığı kedi evine tekmeleyerek zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kedi evini yapan esnaf, saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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