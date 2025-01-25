Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi, ağır yaralandı

SİİRT’te çalıştığı yurt inşaatının 2'nci katından düşen Mahsum Y. (42), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de yapımı süren yurt şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta kalıp ve duvar işini yapan Mahsum Y., iddiaya göre dengesini kaybedip, 2'nci kattan düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Mahsum Y., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahsum Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.