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        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü

        SİİRT'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen Beşir Nas (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:18
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        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü
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        SİİRT'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen Beşir Nas (52), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaata çalışan Beşir Nas, 7'nci kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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