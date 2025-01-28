7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, saat 11.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaata çalışan Beşir Nas, 7'nci kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.