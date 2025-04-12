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        Düğüne giden ailenin otomobili şarampole devrildi; 4 yaşındaki Ceren öldü, 4 yaralı

        SİİRT'te yakınlarının düğününe giden ailenin içinde olduğu otomobil, şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:05
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        Düğüne giden ailenin otomobili şarampole devrildi; 4 yaşındaki Ceren öldü, 4 yaralı
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        SİİRT’te yakınlarının düğününe giden ailenin içinde olduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Ceren Gevher (4) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Siirt-Bitlis kara yolu, Yenice Karakolu mevkisinde meydana geldi. Bitlis’ten Diyarbakır’daki yakınlarının düğününe gitmek için Bitlis’ten yolan çıkan ailenin içinde bulunduğu Taşkın Gevher yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 5 kişi yaralandı.

        İhbarla olay yerine Siirt ve Bitlis’ten çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ceren Gevher ile otomobil sürücüsü babası Taşkın Gevher, Baykan Devlet Hastanesi’ne, diğerleri ise Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ceren Gevher, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taşkın Gevher de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ceren'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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