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        Halı sahada kalp krizi geçirdi; fenalaştığı anlar kamerada

        SİİRT'te halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren Emrullah Özer (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:45
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        Halı sahada kalp krizi geçirdi; fenalaştığı anlar kamerada
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        SİİRT’te halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren Emrullah Özer (24), hayatını kaybetti. Özer’in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Emrullah Özer, maç başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra fenalaştı. Duraksayıp çömelen ve ardından tekrar ayağa kalkan Özer, birkaç adım attıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşları, Özer’in yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrullah Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özer'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada Emrullah Özer’in yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emrullah Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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