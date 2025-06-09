Siirt'te silahlı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralı

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Sait Koç hayatını kaybetti, oğlu Emrah Koç (18) ise ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Eruh ilçesi Dönerdöver köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sait Koç ile oğlu Emrah Koç, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sait Koç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Emrah Koç da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sait Koç’un cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.