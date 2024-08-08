Siirt'te çıkan arazi yangını söndürüldü
Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.
Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.
Merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.