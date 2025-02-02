Parktaki bank ve masayı ateşe verip, o anları kaydettiler
SİİRT'te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı.
SİİRT'te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı. O anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan çocuklarla ilgili işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı. Çocuklar, cep telefonu ile de o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.
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