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        Parktaki bank ve masayı ateşe verip, o anları kaydettiler

        SİİRT'te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:40
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        Parktaki bank ve masayı ateşe verip, o anları kaydettiler
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        SİİRT'te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı. O anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan çocuklarla ilgili işlem başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı. Çocuklar, cep telefonu ile de o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.

        Galeri
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