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        Siirt'te 66 üreticiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

        Siirt'te "Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında alınan 66 üzüm sıkma makinesi düzenlenen programda çiftçilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:17
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        Siirt'te 66 üreticiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
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        Siirt'te "Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında alınan 66 üzüm sıkma makinesi düzenlenen programda çiftçilere dağıtıldı.

        Valiliğin finansman desteğiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 66 üreticiye yüzde 50 hibe ile üzüm sıkma makinesi teslimi için Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bahçesinde program düzenlendi.

        Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Valilik tarafından finanse edilen 2 milyon lira ile 66 üreticiye üzüm sıkma makinesinin dağıtılacağını söyledi.

        Bu yıl GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen proje ile 70 üzüm sıkma makinesi, 30 pülverizatör ve 30 budama makasını dağıtmayı da hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, "Bu yıl üzüm sıkma makinesi talep eden tüm üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Son 3 yılda Siirt bağcılığının geliştirilmesine yönelik yapılan projelerin toplam tutarı 14 milyon liraya ulaşmıştır. Üzüm sıkma makinesine olan talebin, bağcılığın ve dolayısıyla üzüm ve katma değeri yüksek üzüm ürünleri üretiminin artmasının önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz." dedi.

        - 27 üzüm çeşidi ve yıllık 14 bin 855 ton üretim

        Siirt'te tespit edilen 27 üzüm çeşidiyle yıllık 14 bin 855 ton üretim gerçekleştirildiğini dile getiren Kızılkaya, bu rakamlarla Türkiye'de üzüm üretiminde 28. sırada yer aldıklarını bildirdi.

        Üzüm üreticisi olarak Türkiye'de ilk 20 il arasına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Siirt, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Tillo heriresi üzüm çeşidiyle, Şirvan ilçesinin Ormanbağ köyünde üretilen Sinciri üzümü ve meşe külünden yapılan İskambo pekmeziyle yüzyıllardır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Tayfi üzüm yaprağı da üzüm kadar değerli olup ekonomik anlamda yüksek değere sahiptir. Şirvan Üreten Eller Kadın Kooperatifimiz yıllık 200 ton üretimle mavit salamura yaprağı talebini karşılamaktadır. Siirt 500 tonun üzerinde Tayfi üzüm yaprağı üretim potansiyeline sahiptir. Kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin, üretici kardeşlerimizin mutlu olması ana hedefimizdir. Biz yaşama azminde ve kararlığında olacağız. Biz gerek üretimi destekleme adına gerekse de kırsalda altyapının güçlendirilmesi adına çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam edeceğiz."

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, köylüyü köyünde, üreticiyi yerinde tutabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Yapılan konuşmaların ardından üreticilere üzüm sıkma makineleri dağıtıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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