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        Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:23
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        Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencilerinde dün akşam yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

        Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, hastanede öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılacak tetkik ve gözlemlerin ardından taburcu edileceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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