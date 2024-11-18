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        Siirt'te demir yolu bakım aracının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde demir yolu bakım aracının hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:59
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        Siirt'te demir yolu bakım aracının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde demir yolu bakım aracının hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Ş.P. idaresindeki demir yolu bakım aracı, ilçeye bağlı Erdurağı köyü Mağrip mezrası mevkisinde hemzemin geçitte A.O'nun kullandığı 25 LU 238 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücü A.O. ile otomobildeki H.O, R.O. ve G.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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