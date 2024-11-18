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        Siirt'te ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Siirt'te, ilk ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:29
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        Siirt'te ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        Siirt'te, ilk ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

        Mehmetçik İlkokuluna sabah gelen öğrenciler, okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

        Ders başı yapan 4. sınıf öğrencilerinden Umut Muhammet Çakaz, ara tatilin ardından yeniden okula gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Tatili dinlenerek geçirdiğini belirten Çakaz, "Bugün okula başladık. Hem okulu hem de arkadaşlarımı özledim. Okulu tertemiz gördük. Arkadaşlarımla eğleniyoruz." dedi.

        Mihrimah Suveren de okula gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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