Kurtalan'da "Ortaya Karışık" adlı oyun sahnelendi

Sağlık hizmetleri çalışanlarının hayat ile ölüm arasındaki en ince çizgide, bütün enerjilerini ortaya koyarak vatandaşlara şifa veren kahramanlar olduğunu belirten Ömür, "7 gün 24 saat, gece gündüz demeden aşkla ve şevkle çalışan ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Millet Bahçesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda sahnelenen ve oyuncuların tamamı kurum personellerinden oluşan tiyatroda, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan durumlar mizahi bir üslupla sahneye taşındı.

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