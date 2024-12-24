Siirt Valisi Kızılkaya, asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde inceleme yaptı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, deneme üretimi yapılan tesisi gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, projenin, ilin modern ulaşım ağının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atması açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.