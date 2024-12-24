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        Siirt Valisi Kızılkaya, asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde inceleme yaptı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:04
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        Siirt Valisi Kızılkaya, asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde inceleme yaptı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, deneme üretimi yapılan tesisi gezdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, projenin, ilin modern ulaşım ağının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atması açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

        Kentin geleceği için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu önemli proje kapsamında yıllık 258 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirerek 157 kilometre yol yapımını hedefliyoruz. Ayrıca, tesis bünyesine kazandırılan 14 yeni iş makinesiyle hizmet kalitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz. Siirt İl Özel İdaresi olarak altyapı çalışmalarında etkinliği artıracak bu yeni yatırımlarla vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz."

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