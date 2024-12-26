Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Judo Takımı sporcularının da yer aldığı etkinlikte, kadınların en güçlü savunma tekniklerinden biri olarak bilinen Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.​​​​​​​