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        Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

        Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:35
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        Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi
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        Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Judo Takımı sporcularının da yer aldığı etkinlikte, kadınların en güçlü savunma tekniklerinden biri olarak bilinen Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.​​​​​​​

        Etkinlikte, KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı ve şiddet anında nasıl yardım alınabileceği gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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