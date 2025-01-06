Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı

Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Pervari'de 20, Eruh'ta 6, Şirvan'da 5 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.