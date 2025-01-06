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        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:06
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        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Siirt'te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Pervari'de 20, Eruh'ta 6, Şirvan'da 5 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Batman

        Batman'ın Gercüş ilçesinde gece başlayan kar nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları ulaşma çalışmaları devam ediyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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