Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te inşaattan düşerek iç organları ve akciğeri hasar gören kişi sağlığına kavuştu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde geçen ay bir inşaatın 8. katından düşerek iç organları ve akciğeri hasar gören 32 yaşındaki Z.U. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te inşaattan düşerek iç organları ve akciğeri hasar gören kişi sağlığına kavuştu
        ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde geçen ay bir inşaatın 8. katından düşerek iç organları ve akciğeri hasar gören 32 yaşındaki Z.U. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        ​​​​​​​Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, inşaattan düşen Z.U. iç organları dışarıda, akciğeri ağır hasar almış ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklarla hastaneye getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Süer, hastaneye getirilen hastanın ameliyata alındığını belirtti.

        Hastanın akciğerdeki hasarın onarıldığını, kaburgalarının titanyum plaklarla sabitlendiğini bildiren Süer, yoğun bakım sürecini atlatan hastanın taburcu edildiğini kaydetti.

        Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Fırat Işık da 3 seans halinde ortopedik müdahale gerçekleştirdikleri hastanın klinik durumunu yakından takip ederek gerekli tüm tedavileri uyguladıklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Siirt'te 8'inci kattan düşen inşaat işçisi, 42 gün sonra taburcu oldu
        Siirt'te 8'inci kattan düşen inşaat işçisi, 42 gün sonra taburcu oldu
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı hizmete girdi
        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı hizmete girdi
        Siirt'te asfalt plenti tesisinde deneme üretimi yapıldı
        Siirt'te asfalt plenti tesisinde deneme üretimi yapıldı
        Kaldırımdaki kedi evini tekmeledi
        Kaldırımdaki kedi evini tekmeledi
        Siirt Valisi Kızılkaya basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Siirt Valisi Kızılkaya basın mensuplarıyla bir araya geldi