Çocukken kaybettiği saat, Siirtli avukatı antika saat koleksiyonerine dönüştürdü

FECRİ BARLIK - Siirt'te babasının hediye ettiği kol saatini kaybettikten sonra saatlere olan ilgisi artan avukat Diyaeddin Temiz, zamanla antika saat koleksiyoncusu oldu.

Hukukçular Derneği İl Temsilcisi de olan 2 çocuk babası avukat Temiz'in antika saatlere olan tutkusu, çocukluk yıllarında yaşadığı bir kayıpla başladı.

Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazanmasının ardından babası Temiz'e tüm imkanlarını zorlayarak bir kol saati hediye etti. Ancak saatini birkaç günde kaybeden Temiz'in saatlere olan ilgisi artarak tutkuya dönüştü.

Üniversite eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yapan, ardından avukatlık mesleğini icra etmeye başlayan Temiz'in koleksiyonunda kule saatlerinden kurmalı masa saatlerine, duvar saatlerinden farklı mekanik tasarımlara kadar pek çok antika parça yer alıyor.

Evini ve avukatlık bürosunu adeta birer saat müzesine çeviren Temiz, bakımlarını aksatmadan yaptığı koleksiyonundaki her bir parçayı özenle muhafaza ediyor.

- "O saati kaybedince bilinçaltıma çok ciddi bir şekilde saat tutkusu işlendi"

Temiz, AA muhabirine, koleksiyonunda yer alan antika saatlerin her birinin geçmişten bir iz taşıdığını ve bu nedenle kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Saatlere olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Temiz, "Siirt Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandığım vakit babam bütçesini de zorlayarak çok güzel ve pahalı bir saat almıştı. O saati elime taktığım geceyi unutmuyorum. O saati kaybedince bilinçaltıma çok ciddi bir şekilde saat tutkusu işlendi. Uzunca bir süre saatlerden uzak kaldım ama çarşıya çıktığımda, sokakta gezdiğimde saatler hep dikkatimi çekiyordu." dedi.

İlerleyen zaman içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda saat almaya başladığını, bunun da tutkuya dönüştüğünü anlatan Temiz, ekonomik imkanları doğrultusunda saat tutkusunun farklı bir boyuta ulaştığını, kendisinde pahada ağır olan saatten ziyade "değerli saat" kavramının gelişmeye başladığını anlattı.

Koleksiyonundaki saat sayısını bilmediğini fakat hangi saatlere sahip olup olmadığını çok iyi bildiğini ifade eden Temiz, şöyle konuştu: