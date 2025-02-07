Siirt'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

AFAD İl Müdürlüğü tarafından da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda depremlerin ikinci yılı nedeniyle resim ve ekipman sergisi düzenlendi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, il yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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