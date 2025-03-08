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        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:04
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        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Cemil K. idaresindeki 56 DA 724 plakalı beton mikseri, Yeşilkonak köyü mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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