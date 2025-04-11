Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Siirt Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve "Gazze ölüyor ayağa kalk" pankartı açan platform üyeleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Grup adına açıklama yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Filistin'de soykırım yapan İsrail'in saldırılarının bir an önce durması için uluslararası kamuoyunun baskı kurmasını isteyen Süzgün, şunları kaydetti:

"80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı."

İsrail'in alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini dile getiren Süzgün, İsrail'in Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yaptığını anlattı.

Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişlerinin engellendiğini ifade eden Süzgün, "2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak yardımlar tek başına yeterli değil her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.