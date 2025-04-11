Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Orhan Özay'ın kullandığı 56 KC 854 plakalı otomobil, Bayındır köyünde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Rabia Ö. ve Muhammed Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Siirt'te ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları üyelerinden çevre temizliği
        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları üyelerinden çevre temizliği
        Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı
        Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı
        Siirt'te 'kavga' ihbarına giden polis ekibine sürpriz karşılama
        Siirt'te 'kavga' ihbarına giden polis ekibine sürpriz karşılama
        Siirt'te "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı
        Siirt'te "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı