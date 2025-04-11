Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Orhan Özay'ın kullandığı 56 KC 854 plakalı otomobil, Bayındır köyünde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Rabia Ö. ve Muhammed Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.