Siirt'te Turizm Haftası kapsamında panel düzenlendi

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla "Siirt'in Turizm Kimliği" paneli düzenlendi.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, kentin tanıtım filminin izletilmesiyle başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, etkinlikte kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilgi verdi.

Turizm haftasında Siirt'in zenginliklerini bir kez daha hatırlamak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına önemli bir fırsat yakaladıklarını belirten Kızılkaya, "Eşsiz doğal güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya hem de Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Siirt 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle öne çıkan bir şehirdir." diye konuştu.

Medeniyet ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Siirt'in, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu bir kent olduğunu dile getiren Kızılkaya, farklı dillerin konuşulduğu huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in, köklü geçmişi ile çok kıymetli kültürel değerleri de kadim topraklarında barındırdığını söyledi.

-"Tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" Botan Vadisi'nin derinliklerinde saklı kalan tarihi yapılar, camiler ve türbelerin bu toprakların ne denli köklü bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle devam etti: "Aynı zamanda UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan tarihi ve kültürel değerleriyle Tillo ilçemiz, ilmin ve irfanın kadim merkezlerinden biridir. Bu yönüyle Siirt, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biridir. Doğal güzellikler bakımından da Siirt, adeta saklı bir cennettir. Botan Vadisi'nin büyüleyici manzarası, kanyonları, doğa harikaları, her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütü gibi alternatif turizm alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Bu eşsiz coğrafyada yalnızca doğa ve tarih değil; aynı zamanda zengin bir kültürel miras da mevcuttur. Siirt battaniyesi, kilimi, şal şepik kumaşı yalnızca birer el sanatı değil, binlerce yıllık birikimin ve emeğin motiflere yansımasıdır."

Bölge mutfağının da kenti gastronomi turizmi açısından ayrıcalıklı ve özel bir yere taşıdığına işaret eden Kızılkaya, "Turizm, sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürlerin kaynaşması, şehirlerin tanınması ve gönüller arasında köprüler kurulmasıdır. Siirt olarak turizmi geliştirme noktasında elimizdeki tüm imkanları değerlendirmeye, altyapımızı güçlendirmeye ve tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Siirt'te turizmin daha da gelişmesi için Valilik koordinesinde kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektöründeki paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Kızılkaya, Siirt'i hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha çok tanınan ve ziyaret edilen bir turizm şehri haline getirmek için çabalayacaklarını kaydetti. Programda Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, kentin turizm potansiyeline ilişkin konuşma yaptı. Siirt Üniversitesinden Doç. Dr. Abdullah Baycar, Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Uyrun ve Dr. Öğretim Üyesi Ümit Gaberli'nin konuşmacı olarak katıldığı panel, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.