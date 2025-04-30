Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te Gazze yararına kermes açıldı

        Siirt'te İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te Gazze yararına kermes açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

        Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, kermesten elde edilecek gelirlerin İHH aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

        Kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirten Süzgün, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kermese, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Siirt'te trafik ışıklarına "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor
        Siirt'te trafik ışıklarına "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor
        Siirtli master atlet 25 yıllık kariyerine 49 madalya sığdırdı
        Siirtli master atlet 25 yıllık kariyerine 49 madalya sığdırdı
        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
        Kayabağlar'da açılan 3 sondaj kuyusunda içme suyuna ulaşıldı
        Kayabağlar'da açılan 3 sondaj kuyusunda içme suyuna ulaşıldı
        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışm...
        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışm...