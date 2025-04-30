Siirt'te Gazze yararına kermes açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, kermesten elde edilecek gelirlerin İHH aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

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