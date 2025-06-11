Siirt'te çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Kezer Çayı mevkisindeki Köprübaşı köyüne ait arazilerde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

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