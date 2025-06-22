Kurtalan'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski yüzme havuzu bahçesinde ağaçların da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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