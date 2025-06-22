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        Kurtalan'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:35
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        Kurtalan'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eski yüzme havuzu bahçesinde ağaçların da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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