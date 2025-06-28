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        Siirt'te hava ambulansı, 7 yaşındaki çocuk için havalandı

        Siirt'te 7 yaşındaki çocuk, tedavisi için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:21
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        Siirt'te hava ambulansı, 7 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Siirt'te 7 yaşındaki çocuk, tedavisi için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

        Nadir rastlanan ağır bağışıklık sistemi hastalıklarından "chediak higashi sendromu" tanısıyla takip edilen ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde solunum desteği için boynuna trakeostomi açılan epilepsi hastası 7 yaşındaki Dilken O'nun genel sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle doktorlar tarafından Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Sağlık Bakanlığı, talep üzerine Siirt Havalimanı'na hava ambulansı yönlendirdi.

        Ambulansla havalimanına götürülen Dilken O, burada nakledildiği hava ambulansıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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