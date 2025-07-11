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        Siirt'te kadın kursiyerler sergi açtı

        Siirt'in Eruh ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kadın kursiyerler, el işi ürünlerden oluşan sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:20
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        Siirt'te kadın kursiyerler sergi açtı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kadın kursiyerler, el işi ürünlerden oluşan sergi açtı.

        Eruh Çok Programlı Lisesindeki serginin açılışına katılan Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral ve AK Parti Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Meral, yaptığı açıklamada, kadınların üretime katılmasının hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sergilenen ürünlerin sanatsal ve ekonomik değerine dikkati çekti.

        Sergide, tekstil ürünleri ve hediyelik eşyalardan oluşan el eşi ürünler sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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