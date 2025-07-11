Siirt'te kadın kursiyerler sergi açtı

Meral, yaptığı açıklamada, kadınların üretime katılmasının hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sergilenen ürünlerin sanatsal ve ekonomik değerine dikkati çekti.

Eruh Çok Programlı Lisesindeki serginin açılışına katılan Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral ve AK Parti Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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