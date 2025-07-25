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        Siirt'te pikap ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Siirt'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:37
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        Siirt'te pikap ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Siirt'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABN 981 plakalı pikap ile 34 MMY 759 plakalı otomobil, merkez Doğan Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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