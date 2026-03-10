Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te 5 hastanın kapalı kalp damarları açıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarla 5 hastanın tıkalı kalp damarları açıldı.

        Giriş: 10.03.2026 - 14:59
        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kardiyoloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğretim Üyeleri Çağdaş Kaynak, Aykut Yılmaz ve Gamze Yeter Arslan ile Uzman Dr. Ahmet Emir Ulutaş'tan oluşan ekip, modern tanı ve tedavi yöntemleriyle bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aslan, bölümde koroner arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde ileri girişimsel yöntemlerin başarıyla uygulandığını belirtti.

        Yüksek riskli girişimlerde güncel tekniklerin kullanılması sayesinde birçok hastanın ileri merkezlere sevk edilmeden tedavi edilebildiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "İntravasküler görüntüleme yöntemleri ve güncel kılavuzlara uygun tedavi stratejileri ile hasta sonuçlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hafta hastanemizde 5 hastamızda tam kapalı damar vakalarına müdahaleyi kardiyoloji ekibimizle birlikte başarılı şekilde gerçekleştirdik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

