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        Siirt'te saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:12
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        Siirt'te saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çayırlı köyünde, açık alanda istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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