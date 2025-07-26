Siirt'te saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çayırlı köyünde, açık alanda istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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