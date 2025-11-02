Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kalp damarları tıkalı iki hasta operasyonla sağlığına kavuştu

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları tıkalı iki hasta, müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:55
        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hakim Ekin (64) ve Abdurrahman Alış (72), rahatsızlıkları nedeniyle farklı tarihlerde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde kalp damar yolları kapalı olduğu belirlenen Ekin ve Alış'a aynı gün Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Aslan tarafından anjiyo yapıldı.

        Müdahalenin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, kentte ileri seviye kalp damar tedavilerinin başarıyla uygulandığını belirtti.

        Aslan, "Uzun süredir kapalı olan damarların açılması zor ve tecrübe gerektiren işlemlerdir. Hastalarımızın büyük şehirlere gitmeden burada bu tedaviyi alabilmesi bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

