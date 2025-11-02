Siirt'te kalp damarları tıkalı iki hasta operasyonla sağlığına kavuştu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları tıkalı iki hasta, müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hakim Ekin (64) ve Abdurrahman Alış (72), rahatsızlıkları nedeniyle farklı tarihlerde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp damar yolları kapalı olduğu belirlenen Ekin ve Alış'a aynı gün Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Aslan tarafından anjiyo yapıldı.

Müdahalenin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, kentte ileri seviye kalp damar tedavilerinin başarıyla uygulandığını belirtti.

Aslan, "Uzun süredir kapalı olan damarların açılması zor ve tecrübe gerektiren işlemlerdir. Hastalarımızın büyük şehirlere gitmeden burada bu tedaviyi alabilmesi bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.