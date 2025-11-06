Habertürk
Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te "Danuk Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" düzenlendi

        Siirt'te "Danuk (haşlanmış buğday) Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:17
        Siirt'te "Danuk Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" düzenlendi
        Siirt'te "Danuk (haşlanmış buğday) Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, kazanlarda pişirilen haşlanmış buğdayın ikram edilmesiyle başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, festival havasında geçen etkinliğe yoğun katılım sağlandığını söyledi.

        Bu yıl birincisi düzenlenen şölen ve açık hava sineması buluşmasını geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Sidar, şunları kaydetti:

        "Bugün Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki çocuklarımıza yönelik, geçmişte büyüklerimizin sıklıkla yaptığı ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden yaşatıyoruz. Kurum çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte büyük bir şölen gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın gelenek ve göreneklerine, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikleri sürdürerek bu şöleni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."

        Kurum çalışanı Melike Koçyiğit ise etkinliğe katılanların keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklara buğdayın bereketini paylaştırarak misafirperverlik kültürünü aşılamak istedik." dedi.

        Katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, çocuklar için pasta kesilip ikram edildi.

        Daha sonra davetliler, yıldızların altında açık hava sinemasında film izledi.

        Etkinliğe Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behcet İnal, kurum personeli, aileleri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

