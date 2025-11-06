Siirt'te "Danuk Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" düzenlendi

Siirt'te "Danuk (haşlanmış buğday) Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, kazanlarda pişirilen haşlanmış buğdayın ikram edilmesiyle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, festival havasında geçen etkinliğe yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Bu yıl birincisi düzenlenen şölen ve açık hava sineması buluşmasını geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Bugün Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki çocuklarımıza yönelik, geçmişte büyüklerimizin sıklıkla yaptığı ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden yaşatıyoruz. Kurum çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte büyük bir şölen gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın gelenek ve göreneklerine, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikleri sürdürerek bu şöleni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."