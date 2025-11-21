Siirt'te polislerden çocukların duyarlılığına yönelik klip

Siirt'te polisler, çocukların duyarlılığını ölçmek amacıyla hazırladığı sosyal deney çalışmasını klip haline getirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde peluş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürüyor.

Bunu fark eden çocuklar, yerdeki peluş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim ediyor.

Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindiriyor.