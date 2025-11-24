Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Aktuğ evinde ölü bulundu

        Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ evinde ölü bulundu.

        Giriş: 24.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:21
        Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Aktuğ evinde ölü bulundu
        Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Doç. Dr. Aktuğ'a (50) ulaşamayan arkadaşları, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

        Aktuğ'un kaldığı lojmana 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler hareketsiz halde buldukları Aktuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        İzmirli olduğu öğrenilen akademisyenin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

