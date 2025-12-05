DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen'den "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi:

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece dair açıklamaları, komisyonun çalışmaları, İmralı ziyareti, rapor yazma safhasına gelmiş olması vatandaşın sürece olan inancını, güvenini artıran unsurlar." dedi.

Siirt'teki bir toplantıya katılmak üzere kente gelen ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyeleri arasında bulunan Ekmen, yaptığı açıklamada, süreçle beraber yaylaların şenlendiğini ifade etti.

Siirt ve çevre illerde temaslarda bulunduğunu belirten Ekmen, bölge halkının Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek verdiğini dile getirdi.

