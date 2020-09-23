Siirt Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, modern binada sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemlerini gerçekleştiriyor.
Siirt kent merkezi ile ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların bakımları, modern ve hijyenik bir ortamda Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılıyor. Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların tedavi ve bakımlarının yanı sıra kısırlaştırma işlemlerini de gerçekleştirdiklerini belirtti. Araç çarpması sonucu merkeze çok sayıda hayvanın getirildiğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Merkez yetkilileri, sokak hayvanlarının yemek ve suya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, imkanı olan vatandaşların evlerinin önüne kapların içerisinde mama ve su bırakmalarını istedi.
Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.