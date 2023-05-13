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Siirt Seçim Sonuçları 2023: Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde geri sayım sona eriyor. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Siirt'te de vatandaşlar oylarını kullanabilmek için ikametgahlarınca belirlenen okullarda oy kullanıyor. İşte, ilgiyle araştırılan Siirt'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

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  • Siirt Seçim Sonuçları 2023: Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    2023 Türkiye genel seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında başlayan oy kullanma işlemi, yurt içinde ise gün itibariyle (14 Mayıs) milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Söz konusu seçimde partilerin hangi ilde ne durumda olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde olduğuna ilişkin araştırmalar başladı. İşte, 2023 Siirt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgiler...
  • Siirt Seçim Sonuçları 2023: Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    SİİRT SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Siirt Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Siirt Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Siirt Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    SİİRT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SİİRT'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE SİİRT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Siirt Seçim Sonuçları 2023: Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    SİİRT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Siirt Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.


    14 MAYIS 2023 SİİRT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 SİİRT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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