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AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen yer altı sarsıntıları Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmaktadır. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...