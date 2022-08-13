64 gün sonra acı haber!

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkiinde dalış gerçekleştirdi.

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkii güzergahına kadar devam etti.