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Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Her iki ildeki 16 adrese eş zamanlı düzenlenen "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonunda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor

terör operasyonu
AA

Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Siirt ve Şırnak'taki 20 kişinin örgüte erzak ve malzeme temin ettiğini, örgüte finansman desteği sağladığını, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiklerini, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını ve örgüt mensupları ile görüştüklerini tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

Her iki ildeki 16 adrese eş zamanlı "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, 20 kişiyi yakaladı. Aramada 17 cep telefonu, 13 sim kart, CD, 4 USB, 4 hafıza kartı, 6 av tüfeği, bilgisayar, 16 örgütsel içerikli mektup, 14 örgütsel içerikli fotoğraf ile terör örgütünü simgeleyen 3 bez parçası ve bol miktarda örgütsel doküman ve şifreli notlar ele geçirildi.

Gözaltındaki 20 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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