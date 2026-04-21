Siirt’te bir kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Siirt'te Mevlana Cami önünde yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbarla gelen ekipler, 49 yaşındaki Gökhan Evin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:01
HAREKETSİZ BİR KİŞİ YATIYORDU
İHA'daki habere göre olay; Siirt’te, Mevlana Cami önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Gökhan Evin olduğu öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Evin’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.
