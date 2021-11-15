UNESCO anma programına alındılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

Âşık Veysel ile Süleyman Çelebi anma programına alındı

Yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, âşıklık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alındı

Âşık Veysel ile Süleyman Çelebi anma programına alındı
UNESCO anma programına alındılar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41. Genel Konferansı'nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Türkiye'den Âşık Veysel ile Süleyman Çelebi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun girişimleriyle alınan karar ile halk arasında Mevlit olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümü 2022'de anılacak.

&Acirc;şık Veysel (1894 - 1973)
Âşık Veysel (1894 - 1973)

UNESCO'nun 2023 yılı anma programında ise duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı'na 15 milyon TL
KÜLTÜR-SANAT 15 milyon TL ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi
KÜLTÜR-SANAT Andrey Gorbachev eşlik etti
Deniz Altan ABD'den ödül kazandı
KÜLTÜR-SANAT ABD'den ödül kazandı
'Aykut Enişte 2'nin ikinci tanıtım filmi yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT İkinci tanıtım filmi yayınlandı
'Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' konserleriyle sona erdi
KÜLTÜR-SANAT Konserlerle sona erdi
İş Sanat'ın çevrimiçi sezonu 17 Kasım'da başlıyor
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat'ın çevrimiçi sezonu başlıyor
Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı açıklandı
Türk sineması 107 yaşında
KÜLTÜR-SANAT Türk sineması 107 yaşında
En iyi 15 kraliyet filmi
KÜLTÜR-SANAT En iyi 15 kraliyet filmi
Hülya Koçyiğit: AKM büyük bir boşluğu doldurdu
KÜLTÜR-SANAT AKM izlenimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.