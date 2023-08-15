Sıla'nın annesi yoğun bakımda
Sıla'nın annesi yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı, annesinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sarsıldı
Giriş: 15.08.2023 - 22:53
Sıla, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsıldı. Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı.Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu
Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında beyin kanaması nedeniyle 28 Kasım 2022'de kaybetmişti.