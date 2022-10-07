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Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de

Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda uzun bir aradan sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıktı

Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de - Magazin haberleri
Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de
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Sıla, eski şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı, 3 yıl sonra tekrar Harbiye Açıkhava'da İstanbullularla buluşmanın mutluluğunu, "Ne kadar özlemişim burada sizlerle olmayı, şarkıları hep birlikte söylemeyi... Çok uzun süre ayrı kaldık maalesef. Bu akşam yükleri hafifletmek, neşeyi artırmak için karşınızdayız" sözleriyle dile getirdi.

İki farklı kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Konserin sonlarına doğru yağan yağmura aldırış etmeyen hayranları, Sıla'nın hareketleri şarkılarına danslarıyla eşlik etti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkışlar eşliğinde sahneye yeniden çıktı. Sıla, 'Aslan Gibi', 'Alain Delon' şarkılarıyla bis yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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