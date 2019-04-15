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Konserde yaptığı konuşmasında Van’a ilk defa geldiğini ifade eden Sıla, Van Gölü’ne hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Van’a gelmeyi düşündüğünü söyledi. Konsere olan katılımın mutluluk verici olduğunu belirten otel genel müdürü Rıdvan Ensari ise, “Konsere olan yoğun ilgi bizleri sevindirdi. Van’da bu tür organizasyonların sürekli olması gerekiyor. Bu anlamda bizlerin de ilin eğlence ve kültürel etkinliklerine katkı sağlamamız gerekiyordu. Bu anlamda elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışacağız” dedi.