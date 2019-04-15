Sıla'ya Van'da yoğun ilgi

Giriş: 15.04.2019 - 10:17 | Güncelleme:  İHA

Van’da sahne alan ünlü şarkıcı Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir otelde gerçekleşen Sıla konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi

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    İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı Sıla’nın seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Kimi şarkılarda duygulu anlar yaşayan müzikseverler ise, ilk defa Sıla’yı canlı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

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    Konserde yaptığı konuşmasında Van’a ilk defa geldiğini ifade eden Sıla, Van Gölü’ne hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Van’a gelmeyi düşündüğünü söyledi. Konsere olan katılımın mutluluk verici olduğunu belirten otel genel müdürü Rıdvan Ensari ise, “Konsere olan yoğun ilgi bizleri sevindirdi. Van’da bu tür organizasyonların sürekli olması gerekiyor. Bu anlamda bizlerin de ilin eğlence ve kültürel etkinliklerine katkı sağlamamız gerekiyordu. Bu anlamda elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışacağız” dedi.

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